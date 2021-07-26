

В Грузии начался процесс вакцинации препаратом Pfizer

26.07.2021 10:59





С сегодняшнего дня начался процесс вакцинации противокоронавирусным препаратом Pfizer.



Граждане смогут привиться в нескольких городах и 37 медицинских учреждениях. В процесс вакцинации вовлечены до 120 тысяч бригад. Регистрация на первые дозы Pfizer возобновилась 24 июля и всего зарегистрировались около 147 000 человек, а 4 750 лицам бронирование не подтверждено.



На Pfizer могли зарегистрироваться лица в возрасте 16 лет и старше, а также все лица, перенесшие коронавирус, по прошествии 30 дней со дня подтверждения инфекции.



Для справки, переданные правительством США в подарок Грузии 500 000 доз вакцины Pfizer прибыли в страну 24 июля. В средних числах августа ожидается поставка в Грузию очередной партии Pfizer.



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