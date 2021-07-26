Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии начался процесс вакцинации препаратом Pfizer


26.07.2021   10:59


С сегодняшнего дня начался процесс вакцинации противокоронавирусным препаратом Pfizer.

Граждане смогут привиться в нескольких городах и 37 медицинских учреждениях. В процесс вакцинации вовлечены до 120 тысяч бригад. Регистрация на первые дозы Pfizer возобновилась 24 июля и всего зарегистрировались около 147 000 человек, а 4 750 лицам бронирование не подтверждено.

На Pfizer могли зарегистрироваться лица в возрасте 16 лет и старше, а также все лица, перенесшие коронавирус, по прошествии 30 дней со дня подтверждения инфекции.

Для справки, переданные правительством США в подарок Грузии 500 000 доз вакцины Pfizer прибыли в страну 24 июля. В средних числах августа ожидается поставка в Грузию очередной партии Pfizer.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна