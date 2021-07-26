

В Грузии выявлено 1264 новых случая коронавируса

26.07.2021 11:01





В Грузии выявлено 1264 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 1665 человек. 26 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 19 375 тестов, в том числе 9 807 — с экспресс-тестом на антигены и 9 568 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 6,52%, за последние 14 дней — 5,73%, за последние семь дней — 6,44%.



Всего в Грузии выявлено 404 023 случая заражения коронавирусом, из которых 374 753 человек вылечились и 5714 умерли.



Всего вакцинированы 404 339 человек, ежедневно вакцинируются 1573 человека.



Вчера, 25 июля, в Грузии был выявлен 2061 случай коронавируса, 1654 пациента выздоровели, 23 умерли.





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