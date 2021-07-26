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Лаша Шавдатуашвили принес Грузии второе серебро Олимпиады в Токио
26.07.2021 15:13
Грузинский дзюдоист, уроженец Гори Лаша Шавдатуашвили принес Грузии вторую серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.
В финале Олимпиады в весовой категории до 73 кг грузинский спортсмен уступил японцу Сёхэй Оно.
Лаша Шавдатуашвили стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, который занял призовые места на трех Олимпиадах подряд: он выиграл золото в Лондоне в 2012 году, бронзу – в Рио в 2016 году и серебро в Токио.
Накануне первую медаль грузинской сборной принес еще один дзюдоист – Важа Маргвелашвили выиграл серебро в весовой категории до 66 кг.
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