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Лаша Шавдатуашвили принес Грузии второе серебро Олимпиады в Токио


26.07.2021   15:13


Грузинский дзюдоист, уроженец Гори Лаша Шавдатуашвили принес Грузии вторую серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.

В финале Олимпиады в весовой категории до 73 кг грузинский спортсмен уступил японцу Сёхэй Оно.
Лаша Шавдатуашвили стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, который занял призовые места на трех Олимпиадах подряд: он выиграл золото в Лондоне в 2012 году, бронзу – в Рио в 2016 году и серебро в Токио.

Накануне первую медаль грузинской сборной принес еще один дзюдоист – Важа Маргвелашвили выиграл серебро в весовой категории до 66 кг.

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