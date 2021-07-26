

Чемпион мира по греко-римской борьбе арестован на трое суток

26.07.2021 17:17





Чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзар Цурцумия был задержан вместе с борцом Никой Коршия. Инцидент произошел в городе Хоби (регион Самегрело — Земо Сванети).



Как сообщают в МВД Грузии, два дня назад спортсмены не подчинились требованию полицейских призвавших их к порядку. Цурцумия и Коршия задержали по обвинению в нарушении статьи 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение полиции) КоАП Грузии. Суд приговорил их к трем суткам административного ареста.



Вместе с ними также находились двое лиц, которые были задержаны по статье 353 УК Грузии — нападение на сотрудника полиции.



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