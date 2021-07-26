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«iFact» выявил 26 священнослужителей, которые 5 июля присутствовали на акции радикалов
26.07.2021 20:52
«Объединение журналистов-расследователей» «iFact» на фотографиях и в видеоматериалах насильственной акции 5 июля выявила 26 священнослужителей, принимавших участие в акции радикально настроенных граждан.
Отец Саба Чикаидзе - Тбилисский Спасо-Преображенский собор в Ваке
Протоиерей Шалва Кекелия - Тбилисский Спасо-Преображенский собор в Ваке
Отец Давид Рухадзе – Сабурталинский Собор Пятидесятницы
Протоиерей Георгий Размадзе - Тбилисский собор Святой Мученицы Кетеван
Преподобный Георгий Джамделиани - епархия Марнеули и Худжаба
Архимандрит Кирион Ониани - Лавра Давида Гареджи
Отец Георгий Павлов - Сагареджо, Собор рождества Пресвятой Богородицы в Гиоргцминда
Преподобный Иоанн Гамрекели - Кутаисско-Гаенатская Епархия
Отец Спиридон Цкипуришвили - Тержола, мужской монастырь в Вардигори
Иеромонах Давид Уманкошвили - Монастырь Святого Сабы в Гелати
Протоиерей Арчил Датешидзе - Кутаисский Иверийский Собор иконы Пресвятой Богородицы
Отец Арсен Садунишвили - Церковь Рождества Иоана Крестителя в Кутаиси
Отец Тома Соселия - Церковь Иоанна Крестителя и Апостола Фомы в Кутаиси
Священник Квирике Робакидзе - Кутаиси, Церковь преподобного Илариона Грузинского
Протоирей Иоанн Михелидзе - Храмы Рождества Пресвятой Богородицы в Гумати, Святого Квирике в Зарати и Преображения Господня в Ивлите и Жонети
Протоирей Иларион Квимсадзе - Собор святого Апостола Фомы в Кутаиси
Иеромонах Моисей Цкитишвили - Кутаисский монастырь преподобного Моисея Шави
Отец Иоан Григолашвили - Цхалтубо, Собор села Уканети.
Отец Давид Бочоришвили - Ткибули, церковь Святого Георгия в Кашуэти
Отец Георгий Бедиашвили - Тбилиси, Собор Свято Деметре Тавдадебули / Святого Деметре Кипиани
Отец Моисей Челидзе - Тбилиси, Церковь Архангела Михаила
Отец Вениамин Эбралидзе - Женский монастырь Джихети
Протоирей Гавриил Чадунелли - Руис-Урбнисская Епархия, ущелье Дзама
Отец Деметре Катамадзе - Болниси, Церковь Рождества Богородицы в Квеши
Отец Иоанн Сабанадзе – Церковь Святого Андрея Первозванного в Ваке
Отец Мириан Пхакадзе - Болнисская Епархия, Церковь Тандзии
В результате насильственной акции 5 июля пострадали не менее 55 человек, в том числе 53 журналиста. Один из операторов, сотрудник «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава был найден мертвым 11 июля. Полиция до сих пор никого не арестовала по обвинению в организации насилия. Среди задержанных нет ни одного священнослужителя.
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