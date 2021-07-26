

«iFact» выявил 26 священнослужителей, которые 5 июля присутствовали на акции радикалов

26.07.2021 20:52





«Объединение журналистов-расследователей» «iFact» на фотографиях и в видеоматериалах насильственной акции 5 июля выявила 26 священнослужителей, принимавших участие в акции радикально настроенных граждан.



Отец Саба Чикаидзе - Тбилисский Спасо-Преображенский собор в Ваке

Протоиерей Шалва Кекелия - Тбилисский Спасо-Преображенский собор в Ваке

Отец Давид Рухадзе – Сабурталинский Собор Пятидесятницы

Протоиерей Георгий Размадзе - Тбилисский собор Святой Мученицы Кетеван

Преподобный Георгий Джамделиани - епархия Марнеули и Худжаба

Архимандрит Кирион Ониани - Лавра Давида Гареджи

Отец Георгий Павлов - Сагареджо, Собор рождества Пресвятой Богородицы в Гиоргцминда

Преподобный Иоанн Гамрекели - Кутаисско-Гаенатская Епархия

Отец Спиридон Цкипуришвили - Тержола, мужской монастырь в Вардигори

Иеромонах Давид Уманкошвили - Монастырь Святого Сабы в Гелати

Протоиерей Арчил Датешидзе - Кутаисский Иверийский Собор иконы Пресвятой Богородицы

Отец Арсен Садунишвили - Церковь Рождества Иоана Крестителя в Кутаиси

Отец Тома Соселия - Церковь Иоанна Крестителя и Апостола Фомы в Кутаиси

Священник Квирике Робакидзе - Кутаиси, Церковь преподобного Илариона Грузинского

Протоирей Иоанн Михелидзе - Храмы Рождества Пресвятой Богородицы в Гумати, Святого Квирике в Зарати и Преображения Господня в Ивлите и Жонети

Протоирей Иларион Квимсадзе - Собор святого Апостола Фомы в Кутаиси

Иеромонах Моисей Цкитишвили - Кутаисский монастырь преподобного Моисея Шави

Отец Иоан Григолашвили - Цхалтубо, Собор села Уканети.

Отец Давид Бочоришвили - Ткибули, церковь Святого Георгия в Кашуэти

Отец Георгий Бедиашвили - Тбилиси, Собор Свято Деметре Тавдадебули / Святого Деметре Кипиани

Отец Моисей Челидзе - Тбилиси, Церковь Архангела Михаила

Отец Вениамин Эбралидзе - Женский монастырь Джихети

Протоирей Гавриил Чадунелли - Руис-Урбнисская Епархия, ущелье Дзама

Отец Деметре Катамадзе - Болниси, Церковь Рождества Богородицы в Квеши

Отец Иоанн Сабанадзе – Церковь Святого Андрея Первозванного в Ваке

Отец Мириан Пхакадзе - Болнисская Епархия, Церковь Тандзии



В результате насильственной акции 5 июля пострадали не менее 55 человек, в том числе 53 журналиста. Один из операторов, сотрудник «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава был найден мертвым 11 июля. Полиция до сих пор никого не арестовала по обвинению в организации насилия. Среди задержанных нет ни одного священнослужителя.





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