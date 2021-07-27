

Имнадзе: Не было еще описано ни одного случая о влиянии вакцины на репродуктивную функцию

27.07.2021 11:15





Заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил, что в мире не описано еще ни одного случая о том, что вакцина от коронавируса как-то повлияла на репродуктивную функцию.



По словам Пааты Имнадзе, это целенаправленная ложь, как будто вакцина вызывает бесплодие.



«Уже опубликованы исследования, и в мире еще не описано ни одного случая о том, что вакцина от коронавируса как-то повлияла на репродуктивную функцию. Это целенаправленная ложь. Коронавирус, к сожалению, вызывает мультиорганные поражения и может повредить почти все органы», - заявил Паата Имнадзе в эфире "Палитраньюс".



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