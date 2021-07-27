|
|
|
Имнадзе: Не было еще описано ни одного случая о влиянии вакцины на репродуктивную функцию
27.07.2021 11:15
Заместитель руководителя Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил, что в мире не описано еще ни одного случая о том, что вакцина от коронавируса как-то повлияла на репродуктивную функцию.
По словам Пааты Имнадзе, это целенаправленная ложь, как будто вакцина вызывает бесплодие.
«Уже опубликованы исследования, и в мире еще не описано ни одного случая о том, что вакцина от коронавируса как-то повлияла на репродуктивную функцию. Это целенаправленная ложь. Коронавирус, к сожалению, вызывает мультиорганные поражения и может повредить почти все органы», - заявил Паата Имнадзе в эфире "Палитраньюс".
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна