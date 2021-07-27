|
|
|
В Грузии подтверждены два случая заражения «дельтой +» - Гамкрелидзе
27.07.2021 12:55
По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в стране подтверждены два случая заражения «дельтой +».
При этом, как заявил Гамкрелидзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по коронавирусу, 40-50% подтвержденных случаев коронавируса приходятся на штамм «дельта».
«У нас есть два лабораторно подтвержденных случая «дельта +». Согласно тому, что мы видим в Лугаре каждый день, до 40-50% в стране «дельта» заменил британский штамм», - сказал Гамкрелидзе.
В то же время, по словам заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Пааты Имнадзе, штамм «дельта +» также легко распространяется.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна