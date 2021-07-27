

В Грузии подтверждены два случая заражения «дельтой +» - Гамкрелидзе

27.07.2021 12:55





По заявлению директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в стране подтверждены два случая заражения «дельтой +».



При этом, как заявил Гамкрелидзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по коронавирусу, 40-50% подтвержденных случаев коронавируса приходятся на штамм «дельта».



«У нас есть два лабораторно подтвержденных случая «дельта +». Согласно тому, что мы видим в Лугаре каждый день, до 40-50% в стране «дельта» заменил британский штамм», - сказал Гамкрелидзе.



В то же время, по словам заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Пааты Имнадзе, штамм «дельта +» также легко распространяется.



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