

Примерно половина новых инфицированных в Грузии заражена «дельта-штаммом»

27.07.2021 14:42





Как отметил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, примерно половина новых случаев коронавируса в масштабах Грузии – индийский штамм. По его словам, в Тбилиси и Аджарии показатели даже могут превышать 50%.



Согласно Имнадзе, в Лаборатории Лугара есть специальные PCR-тесты, способные выявить этот маркер коронавирусной инфекции.



Напомним, ранее главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе заявил 6что сегодняшние показатели инфицирования в Грузии выше, чем на пике «третьей волны».



По состоянию на утро 27 июля в Грузии было выявлено 3 666 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек.



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