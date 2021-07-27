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Примерно половина новых инфицированных в Грузии заражена «дельта-штаммом»
27.07.2021 14:42
Как отметил замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, примерно половина новых случаев коронавируса в масштабах Грузии – индийский штамм. По его словам, в Тбилиси и Аджарии показатели даже могут превышать 50%.
Согласно Имнадзе, в Лаборатории Лугара есть специальные PCR-тесты, способные выявить этот маркер коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе заявил 6что сегодняшние показатели инфицирования в Грузии выше, чем на пике «третьей волны».
По состоянию на утро 27 июля в Грузии было выявлено 3 666 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек.
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