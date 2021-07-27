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Беременным не следует вакцинироваться препаратами Sinopharm и Sinovac
27.07.2021 15:08
На данном этапе беременным нельзя делать прививки препаратами Sinopharm и Sinovac, но вакцинироваться Pfaizer можно после консультации с врачом. Об этом заявил заместитель директора Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе после заседания Межведомственного координационного совета.
«В инструкциях Sinopharm и Sinovac говорится, что беременным женщинам не следует вакцинироваться, поскольку клинические испытания на беременных женщинах не завершены. Следовательно, если нет исследований, их нельзя записать в инструкции.
Pfaizer в инструкции пишет, что после консультации с врачом и беременной женщине можно сделать прививку, если она относится к группе повышенного риска. Таким образом, в нынешней ситуации можно вакцинировать беременных Pfizer, но не Sinopharm и Sinovac», - сказал Имнадзе.
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