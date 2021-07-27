

Мужчина поджег себя возле здания МВД в ТБилиси

27.07.2021 15:21





Мужчина попытался совершить суицид возле здания МВД в Тбилиси.



Как сообщает телекомпания «Формула», он облил себя бензином и поджег зажигалкой. Вспыхнувшее пламя потушили сотрудники полиции.



По данным оппозиционной телекомпании, этот гражданин связался с ними несколько дней назад. Мужчина обвинил в насилии сотрудников одного из полицейских участков в городе Рустави.



В «Формуле» не исключают, что самосожжение стало актом протеста на физическое насилие со стороны полицейских.



В результате происшествия мужчина получил ожоги первой, второй и третьей степени тяжести на разных частях тела.



Врач Георгий Давлианидзе заявляет, что пациент находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. «На разных участках тела имеются ожоги разной степени. Состояние по-прежнему считается тяжелым», -сообщил он журналистам.





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