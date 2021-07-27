

В Грузии сделали прививку от коронавируса 12-летнему ребенку

27.07.2021 16:42





В Грузии сделали прививку от коронавируса 12-летнему ребенку. Как заявил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии (NCDC) Паата Имнадзе, для проведения вакцинации у ребенка были особые показания.



«Pfizer в новой инструкции [к препарату] по поводу детей пишет, что вакцинацию можно делать с 12 лет. Некоторые страны уже приняли это официально. Мы ждем официального решения Всемирной организации здравоохранения о разрешении вакцинации с 12 лет. Как только оно поступит от ВОЗ, мы также будем указывать возрастные параметры на соответствующих вакцинах. Однако в Грузии уже был прецедент вакцинации 12-летнего ребенка. У этого ребенка были особые показания, поэтому ему сделали прививку», — сказал Паата Имнадзе.



Он не уточнил, о каких медицинских показаниях к вакцинации идет речь, заявив, что не может раскрыть личную информацию.



В настоящее время вакцинация в Грузии разрешена с 16 лет только вакциной Pfizer. Вакцина Astrazeneca предназначена для возрастной группы 45+, а китайские вакцины доступны для всех взрослых граждан страны.



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