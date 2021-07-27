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Плановые услуги в клиниках Грузии приостановлены


27.07.2021   18:38


По словам главы Национального центра контроля над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в грузинских клиниках приостановлено оказание плановых услуг и переходят на срочный режим работы.

В результате планируется освобождение коек, которые будут использоваться для госпитализации граждан с коронавирусом.

«На сегодняшний день в больницах лежит более 5000 человек, и система здравоохранения пока справляется с потоком заболевших. У нас пик заболеваемости коронавирусом был в ноябре, когда в больницах лежали 7-8 тыс. пациентов, и тогда мы с трудом, но все же справились. Сейчас у нас пока койки есть, но ситуация в любом случае сложная» - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, есть сложности с вызовом скорой помощи, а также дальнейшим размещением пациентов, но система здравоохранения каждый день находит возможности для изыскания новы коек.

«Вчера министерство здравоохранения приняло решение о временной приостановке т.н. плановых операций и переходит на оказание только срочных медицинских услуг, соответственно, таким образом нам удастся увеличить количество свободных мест» - заявил глава Центра по контролю над заболеваниями.

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