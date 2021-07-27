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В Батуми вакцинируют прямо в торговых центрах


27.07.2021   20:31


27 июля в двух торговых центрах Батуми началась вакцинация препаратами Sinovac и Sinopharm.

Граждане, желающие вакцинироваться вне медицинских учреждений могут посетить «Batumi Mall» и «Metro City», прививочные пункты будут работать с 10:00 до 18:00. При этом предварительная регистрация не нужна.

На сегодняшний день в Аджарии привиты порядка 45 тысяч граждан. За последние сутки в масштабах региона выявлено 378 новых случаев инфицирования, в целом по Грузии – 3 666.

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