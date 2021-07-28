

Иммунолог: Вакцинация - это серьезный щит, не использовать ее равноценно преступлению

28.07.2021 11:08





Осенью 2020 года вакцины не существовало. Думаю, равноценно преступлению человеку не использовать ее сегодня и этим нанести вред себе, а затем обществу, - об этом на вебинаре заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.



Нынешнюю эпидемиологическую ситуацию Кулумбегов называет требующей внимания и призывает общество прививаться.



По его словам, важно, чтобы количество вакцинированных увеличилось и дошло примерно до 25 тысяч в день.



«То, что происходит сегодня в нашей стране, требует большого внимания. Что отличает нас от второй волны, так это то, что у нас есть серьезный защитный щит, который каждый из нас держит в руках, и это вакцинация. Ресурса для этого осенью 2020 года не существовало, и я думаю, что для человека не использовать его и тем самым вредить себе, а затем обществу - равносильно преступлению. Сейчас у нас в стране есть выбор подходящей вакцины и меню для каждого претенциозного человека.



Очень хорошая тенденция, которую мы видим, - это ежедневное увеличение количества вакцин, что очень приветствуется, но мы хотим, чтобы это было еще более интенсивно, чтобы было 20-25 тысяч вакцинированных в день и чтобы использование этих вакцин не перераспределилось на 2-3 месяца - это будет очень плохая тенденция», - сказал Кулумбегов.



По его словам, в случае штамма коронавируса «дельта» риск реинфицирования более высок.



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