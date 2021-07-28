

В Грузии подтвержден 3 141 новый случай коронавируса

28.07.2021 11:35





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 40 553 тестов, отсюда 23 242 на антигены и 17 311 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 3 141 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 410 830.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 28 июля, дневной показатель положительности составляет 7.75%, за последние 14 дней – 6.28%, а за 7 дней - 6.92%.



За последние сутки выздоровели 1 509 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 377 597.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 20 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 5 751 человек.



Из выявленного за сутки 3 141 нового случая коронавируса 1 648 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 438, в Имеретии - 270, в Квемо Картли – 152, в Шида Картли – 132, в Гурии – 54, в Самегрело и Земо Сванетии – 139, в Кахетии – 186, в Мцхета-Мтианети - 70, в Самцхе-Джавахети – 43, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 9.



На данном этапе в Грузии 27 456 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 5 256 человек, в том числе в Тбилиси – 2 836, в Аджарии – 516, в Имеретии – 660. Тяжелых пациентов – 1 018, в том числе в Тбилиси - 463, в Аджарии – 81, в Имеретии – 245. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 212 лиц, в том числе в Тбилиси - 162, в Аджарии – 3, в Имеретии – 15.



В клинических гостиницах находятся 1 798 человек, в том числе в Тбилиси – 976, в Аджарии – 504. На дому лечатся 20 402 человека.



В карантинном пространстве 64 человека, в том числе в Тбилиси - 56, в Аджарии - 8.



На данном этапе на самоизоляции находится 18 470 человек, в том числе в Тбилиси – 6 523 лица, в Аджарии – 3 220, в Имеретии – 1 990.



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