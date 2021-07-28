

Дзюдоист Лаша Бекаури принес Грузии первое золото на Олимпиаде в Токио

28.07.2021 16:58





21-летний грузинский дзюдоист Лаша Бекаури выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 90 кг. В финале Бекаури победил немецкого спортсмена Эдуарда Триппеля и принес Грузии первое золото Олимпиады.



В полуфинале грузинский дзюдоист выиграл у представителя сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Игольникова.



Отметим, что согласно решению правительства Грузии, олимпийские чемпионы получат по одному миллиону лари (около 323 тысяч долларов).



Ранее две серебряные медали Грузии принесли также дзюдоисты – Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили.



Сегодня выступление на Олимпиаде в Токио завершил теннисист Николоз Басилашвили. Он уступил пятой ракетке мира, представителю Германии Александру Звереву со счетом 4-6 6-7 (5-7).​



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