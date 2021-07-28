

Как получить справку о вакцинации для желающих выехать за границу — инструкция Минздрава

28.07.2021 19:52





Министерство здравоохранения публикует инструкцию для граждан Грузии желающих получить справку о вакцинации, необходимую для выезда за границу.



В ведомстве заявляют, что граждане могут получить данную ​​справку в медицинском учреждении, предоставляющем услуги по иммунизации. Лицо, проводящее вакцинацию, заверяет документ печатью и/или печатью учреждения в котором проводится вакцинация и подписью уполномоченного лица учреждения.



Свидетельство о вакцинации против вакцины COVID-19 включает следующую информацию:



Персональные данные вакцинированного: имя, фамилия, личный номер, дата рождения;

Сведения о вакцине: доза, производитель, дата;

Наименование медицинского учреждения, где проводилась вакцинация;

Информация о результатах тестирования на COVID-19 и сведения о лабораторных исследованиях (при наличии таковых).

Помимо учреждения, предоставляющего услуги иммунизации, вакцинированный гражданин, может запросить справку о вакцинации в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии, который также удостоверяет документ с печатью и / или печатью с подписью уполномоченного лица.



«По запросу страны посещения сертификат может быть заверен апостилем в Агентстве развития госуслуг. Если в базе данных поставщика услуг иммунизации нет образца соответствующей печати, штампа и подписи медицинского учреждения, предоставляющего услугу иммунизации, апостиль может быть проставлен на документе только после получения Агентством развития госуслуг соответствующих образцов из этих учреждений.



Если образцы печати, штампа и подписи из медицинских учреждений не могут быть отправлены в Агентство развития государственных услуг, вы можете обратиться в Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения, с запросом, что бы они предоставить выданный ими сертификат Агентству развития услуг», — заявили в Минздраве.



Процедура о проставлении апостиля на справке о вакцинации является временной мерой, которая будет задействована до присоединения Грузии к системе QR-кодов документов, задействованной на территории ЕС.



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