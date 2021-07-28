

Медбрат был уволен из тбилисской клиники из-за антиваксерных заявлений

28.07.2021 20:34





Медбрат был уволен из тбилисской клиники из-за антиваксерных заявлений

Размещавший в Facebook антиваксерные заявления медбрат уволен из клиники им. Бокерия.



В клинике заявили, что осуждают распространенное сегодня видеообращение, сделанное от имени госпиталя.



"Реферальный госпиталь им. Иванэ Бокерия откликнулся на видеообращение, сделанное в социальной сети младшим медицинским персоналом (медбратом), и строго осуждает антиваксерные заявления, сделанные от имени клиники.



Это заявление является непрофессиональным, так как Реферальный госпиталь им. Бокерия обеспокоен заявлением, сделанным от имени клиники независимо от администрации, которое направлено против вакцинации во время сложной глобальной эпидситуации.



Также, неприемлем тот факт, когда в видеообращении сотрудник клиники говорит от имени большей части медперсонала, которые считают вакцинацию - единственным путем в борьбе и победе над пандемией.



Примечательно, что клиника им. Бокерия занимается лечением инфицированных коронавирусом пациентов с самого начала первой волны пандемии. Более года медицинский персонал 24 часа в сутки борется за спасение жизней. Администрация больницы осуждает и воздерживается от подобных заявлений, считая неприемлемым сотрудничество с человеком, чьё заявление направлено на очернение коллег-медиков, находящихся в трудном периоде, и, в то же время, содержит риск причинения вреда здоровью человека.



Реферальный госпиталь им. Иванэ Бокерия осведомлен о роли медицинских учреждений в укреплении общественного доверия к вакцине и считает, что именно медицинский персонал повышает доверие населения к вакцинации», - говорится в заявлении клиники.



Согласно последним данным, в стране проведено более 432 000 прививок вакциной, а полностью вакцинированы 144 тыс. человек.



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