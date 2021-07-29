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На вакцинацию препаратом Pfizer есть более 15 000 свободных мест
29.07.2021 12:09
В ночь на 28-29 июля в Грузии на вакцинацию препаратом Pfizer зарегистрировались 8 366 человек.
Около в 01:00 ночи по тбилисскому времени были добавлены 28 070 мест на вакцинацию. По состоянию на 11:47 доступны 16 601 мест.
Привиться препаратом Pfizer могут граждане старше 16 лет. Также много свободных мест остается на вакцинацию препаратами SinoPharm, SinoVac и AstraZeneca.
Для регистрации на вакцинацию перейдите по ссылке — booking.moh.gov.ge
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