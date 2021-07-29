

SEU подарил квартиру своему студенту - олимпийскому чемпиону

29.07.2021 12:36





Руководство Национального университета Грузии (SEU), в котором учится Лаша Бекаури, подарило ему квартиру в Тбилиси.



«По решению ректора университета Гии Кавтелишвили, студенту и уже олимпийскому чемпиону SEU подарит квартиру площадью 100 квадратных метров в уже завершенном комплексе на улице Политковской в районе Сабуртало», - говорится в сообщении на странице университета в соцсети Facebook.



В пятый день Олимпиады в Токио сборная Грузии завоевала первую золотую медаль на Играх. На высшую ступень пьедестала почета поднялся дзюдоист Лаша Бекаури.



Ранее власти Грузии обещали миллион лари (317 тысяч долларов) каждому грузинскому спортсмену, кто завоюет золото Олимпиады.



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