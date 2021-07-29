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Легендарный грузинский дзюдоист Варлам Липартелиани завершил карьеру
29.07.2021 20:41
Легендарный грузинский дзюдоист завершил карьеру. Об этом Варлам Липартелиани написал в соцсети.
«Благодарю Бога за то, что Он дал мне. Было много радости и много разочарований, но все это сделало меня очень сильным как личность.
Спасибо моей семье, моей жене, моим детям, которые сыграли самую большую роль в моей жизни! Я горжусь вами. Спасибо всем, кто поддерживал меня.
Однако, в жизни наступает момент, когда что-то заканчивается, и это день, когда завершилась моя спортивная карьера. Я безгранично благодарен своим болельщикам. Сейчас просто невозможно сказать все, но я хочу, чтобы вы знали, что я безмерно люблю вас.
Надеюсь, в другой жизни я смогу вас чем-то обрадовать. Я хочу много сказать, но сейчас не получается, надеюсь, когда-нибудь я смогу сказать больше всем вам», - написал Варлам Липартелиани в Facebook.
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