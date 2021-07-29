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Студенты, обучающиеся за рубежом, смогут продолжить учебу в Грузии
29.07.2021 20:57
Граждане Грузии, которые учатся или учились в высших учебных заведениях других стран в течение не менее 75 дней, могут продолжить учебу на родине, сообщает министерство образования и науки Грузии.
Чтобы продолжить учебу в Грузии, они должны сдать всего один экзамен, который проведет Национальный центр экзаменов и оценок.
Регистрация началась 15 июля и продлится до 18:00 6 августа. Претенденты должны обратиться с заявлением и документацией к Национальному центру экзаменов и оценок. Заявки также можно отправить по электронному адресу: gancxadebebi@naec.ge.
Для того, чтобы сдать экзамен нужно набрать минимум 23 балла. Форма для заявки доступна по адресу: https://naec.ge/#/ge/post/2465.
Национальный центр экзаменов и оценок проводит экзамены для студентов, обучающихся за границей и желающих продолжить учебу в Грузии, с 2019 года.
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