

Студенты, обучающиеся за рубежом, смогут продолжить учебу в Грузии

29.07.2021 20:57









Чтобы продолжить учебу в Грузии, они должны сдать всего один экзамен, который проведет Национальный центр экзаменов и оценок.



Регистрация началась 15 июля и продлится до 18:00 6 августа. Претенденты должны обратиться с заявлением и документацией к Национальному центру экзаменов и оценок. Заявки также можно отправить по электронному адресу: gancxadebebi@naec.ge.





Для того, чтобы сдать экзамен нужно набрать минимум 23 балла. Форма для заявки доступна по адресу:



Национальный центр экзаменов и оценок проводит экзамены для студентов, обучающихся за границей и желающих продолжить учебу в Грузии, с 2019 года. Граждане Грузии, которые учатся или учились в высших учебных заведениях других стран в течение не менее 75 дней, могут продолжить учебу на родине, сообщает министерство образования и науки Грузии.Чтобы продолжить учебу в Грузии, они должны сдать всего один экзамен, который проведет Национальный центр экзаменов и оценок.Регистрация началась 15 июля и продлится до 18:00 6 августа. Претенденты должны обратиться с заявлением и документацией к Национальному центру экзаменов и оценок. Заявки также можно отправить по электронному адресу: gancxadebebi@naec.ge.Для того, чтобы сдать экзамен нужно набрать минимум 23 балла. Форма для заявки доступна по адресу: https://naec.ge/#/ge/post/2465 Национальный центр экзаменов и оценок проводит экзамены для студентов, обучающихся за границей и желающих продолжить учебу в Грузии, с 2019 года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





