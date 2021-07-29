

Протест писаталей - они отказываются от участия в государственной литературной премии

29.07.2021 21:27

Новости-Грузия



Грузинские писатели один за одним отказываются от участия в государственной литературной премии «Литера» в знак протеста. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Основная причина протеста – новые правила. Впервые за шесть лет существования премии один из пяти членов жюри — публицист Иосиф Чумбуридзе — был заявлен министерством культуры. До сих пор определение состава судейской коллегии «Литера» было исключительным правом Дома писателей.



Кроме того, в литературных кругах недовольны поведением главы Минкультуры Теи Цулукиани. На прошлой неделе она выхватила микрофон у журналистки оппозиционного телеканала «Мтавари» Эммы Гогохия и пыталась заставить ее произнести фразу «Да здравствует Бидзина Иванишвили» [основатель партии «Грузинская мечта»].



По информации телеканала «Мтавари», к этому времени от участия в «Литера» отказались до 15 конкурсантов, имена которых попали в лонг-лист премии 2021 года. Наряду с авторами, это также дизайнеры книжных обложек. Некоторые писатели, публицисты и издатели объявили о своем решении в социальной сети Facebook. В их числе Звиад Кварацхелия, Георгий Шония, Давид Кашиашвили, Рати Муджири, Джаба Заркуа, Елена Квирквелия, Мате Саралишвили, Эка Кеванишвили, Торес Мосси, Ираклий Какабадзе, Наталья Авалиани и другие.



«По решению министра культуры, которая также известна как подстрекатель насилия, сторонница гомофобии, устроительница розни и ненависти, а также абсолютно некомпетентное лицо, управляющее министерством культуры, одного члена жюри литературной премии «Литера» выявит и назначит министр культуры – как по большевистским правилам», — пишет в Facebook поэт Ираклий Какабадзе.



Скандал уже прокомментировали в министерстве культуры. В ведомстве заявили, что они никоим образом не вмешиваются в конкурс, а все их участие в организации сводится к избранию одного члена жюри и перечислению Дому писателей денег для призового фонда в размере 50 тысяч лари.



«Конкурс «Литера» полностью организует и проводит Дом писателей. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи никоим образом не вмешивается, и имеет отношение к этому конкурсу только тем, что представляет одного из пяти членов конкурсной комиссии. Остальных представителей независимо назначает Дом писателей», — приводит Первый канал заявление Минкультуры.



Весной 2021 года некоторые деятели искусства и писатели активно выступали против назначения экс-главы Минюста Грузии Теи Цулукиани министром культуры. Они указывали, что под руководством Цулукиани свобода выражения мнений может оказаться под угрозой и призывали подыскать другого кандидата на пост.



Литературная премия «Литера» была создана в 2015 году министерством образования, науки, культуры и спорта, а также Домом писателей. С тех пор премия вручается ежегодно. Цель проекта – развитие современной грузинской литературы и поощрение молодых авторов. Наряду с «Саба», «Литера» является главной литературной премией в Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





