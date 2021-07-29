

Батумское «Динамо» разгромило БАТЭ на выезде

29.07.2021 23:37





29 июля в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций-2021/22 БАТЭ принимал наш «Динамо» из Батуми. Ответный матч проходил на стадионе «Борисов-Арена». Первая игра состоялась в Грузии, где Батэ одержал минимальную победу 1-0, так что Динамо Батуми должны были выигрывать со счетом 0-2



Начало матча прошло в равной борьбе. Хотя хозяева поля больше владели мячом, но по-настоящему опасных моментов не создали у ворот «Динамо» из Батуми. На 13-ой минуте первый удар матча в створ ворот нанес Купатадзе, белорусский голкипер на месте.



Впервые опасный голевой момент создали гости на 32-ой минуте. Во время контратаки футболисты «Динамо» провели хорошую комбинацию, где Зария отправил мяч в дальний нижний угол. Вратарь не дотянулся, но защитник вынес ногой мяч практически на линии ворот, на подборе оказался Джигаури, который мощно пробил по воротам. Но вратарь смог вытащить мяч.



После серии провалов беларусы неожиданно забили гол конце первого тайма - 1:0. Динамо Батуми должен был забивать уже 3 мяча, чтоб выйти в следующий этап



Но второй тайм начался хорошо для батумцев, судья назначил пенальти в ворота Батэ, Мамучашвили реализует его и сравнивает счет игры - 1:1. На этом останавливаться гости не намеревались. Спустя несколько минут Фламарион хладнокровно забивает Чичкану, пробив в верхний угол ворот - 1:2. На 74-ой минуте Азаров увеличивает счет игры - 1:3.Чичкан оказался не готов к такому повороту событий.



Перед финальным свистком грузинская команда окончательно громит борисовчан. В итоге матч завершился со счетом 1:4 в пользу батумского «Динамо».



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