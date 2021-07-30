

В Грузии выявлено 2796 новых случаев коронавируса, выздоровели 2088 пациентов

30.07.2021 11:00





В Грузии выявлено 2796 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 2088 человек. 17 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 41 684 теста, в том числе 23 712 — с экспресс-тестом на антигены и 17 972 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 6,71%, за последние 14 дней — 6,73%, за последние семь дней — 7%.



Всего в Грузии выявлено 413 626 случаев заражения коронавирусом, из которых 379 685 человек выздоровели и 5768 умерли.



Всего вакцинированоы 450 026 человек, ежедневно вакцинируются 17 133 человека.



Вчера, 28 июля, в Грузии был выявлен 3141 случай коронавируса, 1509 пациентов выздоровели, 20 умерли.



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