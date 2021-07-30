

Эпидемиологи не исключают введения ограничений в Грузии

30.07.2021 11:48





Специалисты не исключают, что в Грузии придется вводить ограничения на фоне резкого роста распространения коронавирусной инфекции.



Эпидемиологи заявляют, что на этой неделе будут внимательно следить за темпами вакцинации и числом инфицированных.



«Эта неделя решающая как в плане вакцинации, так в плане оценки числа инфицированных и прогноза последующих дней.



Так что нужно больше привитых людей, больше осторожности, чаще использовать маски, особенно в закрытом пространстве…



И, что самое главное, перестать устраивать и посещать вечеринки, свадьбы, поминки, так как нахождение в одном пространстве с 2-3 людьми, инфицированными дельта штаммом коронавируса вполне достаточно для того, чтобы десятки людей были инфицированы», — заявил медицинский директор Тбилисской детской клиники имени М.Иашвили Иване Чхаидзе.



Специалисты считают, что случаи инфицирования будут расти.



Эпидемиолог Отар Чокошвили отмечает, что страна еще не достигла пика распространения коронавируса.



«Сложно сказать, когда мы достигнем пика, но для этого понадобится несколько недель. Если количество случаев будет быстро расти, положение уже очень усложнится. За этим может последовать увеличение смертности и в таком случае, страна окажется перед неизбежной необходимостью ввести ограничения», — заявил Чокошвили.



В Грузии с начала пандемии зафиксировано более 413 тысяч случаев инфицирования, более 379 тысяч выздоровели, 5 768 скончались.



В настоящее время Грузия тяжело переживает четвертую волну коронавируса. За сутки фиксируется больше случаев инфицирования коронавирусом, чем это было во время пика третьей волны.



Эпидемиологи связывают такой рост инфицирования с распространением новых штаммов коронавируса. На сегодняшний день в Грузии встречаются британский штамм, индийский или дельта штамм, а также штамм дельта-плюс. Специалисты ожидают, что индийский штамм в августе полностью заменит британский.



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