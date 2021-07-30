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Еще один грузинский баскетболист будет выступать в НБА
30.07.2021 11:51
Сандро Мамукелашвили будет играть в НБА.
В Нью-Йорке на арене «Нетс» «Барклайс-центр» состоялся драфт НБА.
«Милуоки Бакс» выменяли грузинского баскетболиста у «Индианы Пэйсерс».
Молодой спортсмен был выбран 24-м номером второго тура (в сумме - 54-м).
Сандро Мамукелашвили - седьмой грузин в истории, выбранный на драфте НБА.
До сегодняшнего дня в высшей баскетбольной лиге выступали Владимир Стефания, Николоз Цкитишвили, Заза Пачулия, Торнике Шенгелия и Гога Битадзе.
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