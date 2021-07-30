

В Грузии выявлено 2712 новых случаев коронавируса

30.07.2021 12:01





В Грузии выявлено 2712 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровел 1561 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 25 пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 39 126 тестов, в том числе 21 775 — с экспресс-тестом на антигены и 17 351 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 6,93%, за последние 14 дней — 6,59%, за последние семь дней — 7,09%.



Всего в Грузии выявлено 416 338 случаев заражения коронавирусом, из которых 381 246 человека выздоровели и 5793 скончались.



Всего вакцинированы 464 875 человек, ежедневно вакцинируется 14 738. 54 находятся в режиме карантина режиме, 5 547 человек — под наблюдением в стационаре, 1963 человека — в клинической гостинице.



Вчера, 29 июля, в Грузии было выявлено 2796 новых случаев коронавируса, 2088 пациентов выздоровели, 17 умерли.





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