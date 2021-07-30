|
|
|
Гурам Тушишвили победил россиянина Башаева и вышел в финал Олимпиады
30.07.2021 13:13
Гурам Тушишвили победил представителя Олимпийского комитета России Башаева в полуфинале Олимпиады в Токио и вышел в финал соревнования.
Грузинский дзюдоист, выступающий в абсолютной весовой категории, пропустила один вазари, но со своей стороны провел два результативных броска и выиграл схватку.
Соперником Тушишвили в финале будет чех Крпалек.
Напомним, что Тушишвили пропустил первый раунд соревнования, а во втором этапе Гурам встретился с таджиком Темуром Рахимовым и одержал победу в напряженной схватке.
В четвертьфинале грузин встретился с бразильцем Рафаэлем Сильвой, и в дополнительное время одолел соперника с предупреждением.
Прямые трансляции состязаний предлагает Первый канал Грузии и «Телешкола».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна