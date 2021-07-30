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Гурам Тушишвили победил россиянина Башаева и вышел в финал Олимпиады


30.07.2021   13:13


Гурам Тушишвили победил представителя Олимпийского комитета России Башаева в полуфинале Олимпиады в Токио и вышел в финал соревнования.

Грузинский дзюдоист, выступающий в абсолютной весовой категории, пропустила один вазари, но со своей стороны провел два результативных броска и выиграл схватку.

Соперником Тушишвили в финале будет чех Крпалек.

Напомним, что Тушишвили пропустил первый раунд соревнования, а во втором этапе Гурам встретился с таджиком Темуром Рахимовым и одержал победу в напряженной схватке.

В четвертьфинале грузин встретился с бразильцем Рафаэлем Сильвой, и в дополнительное время одолел соперника с предупреждением.

Прямые трансляции состязаний предлагает Первый канал Грузии и «Телешкола».

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