

Гурам Тушишвили победил россиянина Башаева и вышел в финал Олимпиады

30.07.2021 13:13





Гурам Тушишвили победил представителя Олимпийского комитета России Башаева в полуфинале Олимпиады в Токио и вышел в финал соревнования.



Грузинский дзюдоист, выступающий в абсолютной весовой категории, пропустила один вазари, но со своей стороны провел два результативных броска и выиграл схватку.



Соперником Тушишвили в финале будет чех Крпалек.



Напомним, что Тушишвили пропустил первый раунд соревнования, а во втором этапе Гурам встретился с таджиком Темуром Рахимовым и одержал победу в напряженной схватке.



В четвертьфинале грузин встретился с бразильцем Рафаэлем Сильвой, и в дополнительное время одолел соперника с предупреждением.



Прямые трансляции состязаний предлагает Первый канал Грузии и «Телешкола».





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