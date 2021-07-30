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Завтра Грузия получит 168 тысяч доз вакцины Pfizer
30.07.2021 13:38
Завтра в Грузию доставят еще 168 тысяч доз препарата Pfizer. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
«Завтра в страну доставят серьезное количество доз Pfizer. 168 000 доз, которые были закуплены государством», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, эпидситуация в Грузии ухудшилась. Он призвал население соблюдать необходимые рекомендации и активно проходить вакцинацию.
Говоря о вакцинации, Гамкрелидзе отметил, что дефицита вакцин в стране нет.
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