

Завтра Грузия получит 168 тысяч доз вакцины Pfizer

30.07.2021 13:38





Завтра в Грузию доставят еще 168 тысяч доз препарата Pfizer. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



«Завтра в страну доставят серьезное количество доз Pfizer. 168 000 доз, которые были закуплены государством», — заявил Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, эпидситуация в Грузии ухудшилась. Он призвал население соблюдать необходимые рекомендации и активно проходить вакцинацию.



Говоря о вакцинации, Гамкрелидзе отметил, что дефицита вакцин в стране нет.



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