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В составе жюри госпремии «Литера» остался лишь представитель министерства культуры


30.07.2021   14:41


В составе жюри премии «Литера» остался только назначенный министерством культуры пятый член. Сегодня состав жюри также покинула и четвертый член Белла Ципурия. В беседе с «Формулой» она разъяснила, что проблема в единой ситуации недоверия, а не в одном конкретном члене жюри.

«На ход конкурса в этом году, даже на начало, повлияла общая ситуация, имеющаяся в нашей стране сегодня – недоверие грузинского общества к государственным процессам. Возникло ощущение, что власти пытаются контролировать все сферы нашей общественной жизни, в том числе и сферу литературы», - сказала Ципурия.

По ее словам, конкурс этого года в этой форме больше не проведется, поскольку ресурсов меньше:
«Я надеюсь, что в ближайшие месяцы конкурс пройдет в более плюралистической обстановке».

Перед этим литературный конкурс покинули члены жюри Октай Казумов, Резо Табукашвили и Лела Кодалашвили.

Литературная премия «Литера» была основана в 2015 году. Стало известно, что в этом году впервые из пяти членов жюри литературной премии четыре были отобраны Домом писателей, в то время как один был выбран министерством культуры, спорта и молодежи.

29 июля участники конкурса «Литера» обратились к министру культуры Тее Цулукиани с просьбой отозвать назначенного министерством члена жюри.

Как указано в совместном заявлении, «Литера» является государственной премией и степень свободы, беспристрастности и профессионализма его жюри не может быть поставлена под сомнение.

В связи с изменением состава жюри и из-за министра Теи Цулукиани некоторые писатели сняли с конкурса свои книги.

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