

Гамкрелидзе: Пик заболеваемости продлится еще две недели

30.07.2021 14:44





По оценкам главы Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амирана Гамкрелидзе, Грузия сейчас находится на стадии роста заболеваемости после третьей волны или в начале четвертой волны ковида.



«Не важно, как это называть. Факт — эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Число выявляемых случаев в абсолютных числах растет, но темп роста чуть меньше, чем мы прогнозировали. Это позволяет нам думать, и Институт Health Metrics сообщает нам, что сейчас мы переходим к следующему пику, который может продлиться еще 10 дней-2 недели, а затем пойдет спад, но более медленными темпами», — сказал эпидемиолог.



Как отметил Гамкрелидзе, для того, чтобы сдержать четвертую волну необходимо носить маску, воздержаться от посещения мест скопления людей и вакцинироваться.



По данным The New York Times, на прошлой неделе Грузия заняла девятое место в мире по количеству случаев коронавируса на 100 тысяч населения.



Согласно американскому изданию, количество новых случаев заражения в Грузии за последние семь дней составляет в среднем 2496, что означает 67 новых случаев на 100 тысяч населения. Это число рассчитывается в результате соотношения общего количества населения страны к среднему арифметическому количеству новых случаев заражения за последние семь дней.



Хуже, чем в Грузии дела обстоят в таких странах как Куба, Сейшельские острова, Нормандия, Гибралтар, Британские Виргинские острова (БВО), Казахстан и Фиджи. Наихудшая ситуация с ростом заражения ковидом за последние 7 дней наблюдается на острове Мэн.



Число заболевших коронавирусом в Грузии за последние две недели увеличилось на 102%.



Грузия заняла 17-е место в мире по уровню смертности на 100.000 населения за последнюю неделю.



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