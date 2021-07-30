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Гамкрелидзе: Пик заболеваемости продлится еще две недели
30.07.2021 14:44
По оценкам главы Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амирана Гамкрелидзе, Грузия сейчас находится на стадии роста заболеваемости после третьей волны или в начале четвертой волны ковида.
«Не важно, как это называть. Факт — эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Число выявляемых случаев в абсолютных числах растет, но темп роста чуть меньше, чем мы прогнозировали. Это позволяет нам думать, и Институт Health Metrics сообщает нам, что сейчас мы переходим к следующему пику, который может продлиться еще 10 дней-2 недели, а затем пойдет спад, но более медленными темпами», — сказал эпидемиолог.
Как отметил Гамкрелидзе, для того, чтобы сдержать четвертую волну необходимо носить маску, воздержаться от посещения мест скопления людей и вакцинироваться.
По данным The New York Times, на прошлой неделе Грузия заняла девятое место в мире по количеству случаев коронавируса на 100 тысяч населения.
Согласно американскому изданию, количество новых случаев заражения в Грузии за последние семь дней составляет в среднем 2496, что означает 67 новых случаев на 100 тысяч населения. Это число рассчитывается в результате соотношения общего количества населения страны к среднему арифметическому количеству новых случаев заражения за последние семь дней.
Хуже, чем в Грузии дела обстоят в таких странах как Куба, Сейшельские острова, Нормандия, Гибралтар, Британские Виргинские острова (БВО), Казахстан и Фиджи. Наихудшая ситуация с ростом заражения ковидом за последние 7 дней наблюдается на острове Мэн.
Число заболевших коронавирусом в Грузии за последние две недели увеличилось на 102%.
Грузия заняла 17-е место в мире по уровню смертности на 100.000 населения за последнюю неделю.
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