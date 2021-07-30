

Судья из Грузии отстранена на год за предвзятость в оценках на ЧМ-2021 по фигурному катанию

30.07.2021 15:13





Международный союз конькобежцев (ISU) на год отстранил судью из Грузии Саломе Чигогидзе за предвзятость в выставлении оценок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.



Предполагается, что Чигогидзе необоснованно завышала оценки грузинскому фигуристу Морису Квителашвили. В ISU посчитали, что действия судьи связаны с предвзятостью по национальному признаку. На ЧМ-2021 Квителашвили занял 14-е место в одиночном катании.



Сообщается, что ISU также подозревал Чигогидзе в нарушениях после чемпионата Европы и Юношеских олимпийских игр 2020 года. Судья получила дисциплинарное письмо о подозрениях.



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