

«Stamba Hotel»: Азербайджанский блогер Хусейн Бакиханов спрыгнул с крыши

30.07.2021 20:52





В «Stamba Hotel» заявили, что азербайджанский блогер Хусейн Бакиханов спрыгнул с крыши

О смерти азербайджанского блогера Хусейна Бакиханова в Грузии распространяется новая информация. По данным МВД, смерть Бакиханова была зафиксирован 14 июля. В «Stamba Hotel» заявляют, что в тот день блогер спрыгнул с крыши здания отеля.



Близкий к блогеру Автандил Мамедов и азербайджанский журналист Афган Мухтарлы ранее сообщили, что нашли Бакиханова мертвым в его квартире.



Изначально информацию о том, что Бакиханов спрыгнул с крыши опубликовало издание OC Media со ссылкой на адвоката отеля Каху Церетели. В беседе с Netgazeti Церетели отметил, что Бакиханов должен был начать работу в одной из двух гостиниц — Stamba или Rooms.



По словам адвоката, до приема на работу потенциального работника знакомят с помещением, где он должен работать. Бакиханову и нескольким другим кандидатам провели ознакомительную экскурсию по отелю.



«Бакиханов несколько раз спросил, есть ли выход на крышу и что там происходит. [Сотрудник отеля] не обратил особого внимания на это. Кто же может подумать о таком?», — сказал Церетели.



Согласно рассказу Церетели, во время ознакомления со зданием сотрудник отеля заметил, что Бакиханова нет в группе.



«Когда этот парень пропал, сотрудница позвонила ему, у нее были номера всех участников группы. Спросила, где он. Бакиханов сказал, мол, я на крыше. После этого эта девушка незамедлительно поднялась на крышу, взяла с собой сотрудника охраны.



Крыша эта бетонная, в ширину где-то 20 метров. Где-то посередине стоял этот парень. Увидев их пошел к краю и прыгнул», — говорит адвокат.



Церетели отметил, что на место была вызвана полиция и служба Скорой помощи. По его же словам, есть несколько очевидцев произошедшего:



«Эти люди были опрошены. Все записи, какие только были, мы предоставили, как и документацию собеседования», — сказал он.



В МВД Грузии Netgazeti сообщили, что следствие ведется по статье 115 УК Грузии — доведение до самоубийства.



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