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Среди детей сократились тяжелые случаи от COVID-19
30.07.2021 21:32
По заявлению медицинского директора Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе в последние дни относительно сократился поток тяжелых случаев в педиатрические клиники.
По его словам, несколько педиатрических клиник вновь подключились к процессу, это были клиники, которые в последние месяцы обслуживали не инфицированных коронавирусом пациентов.
«В течение последних дней несколько педиатрических клиник интенсивно подключились к процессу управления COVID-19, что позволило нам снизить нагрузку, в основном, на педиатрические стационары», - заявил СМИ после завершения заседания совета по иммунизации, состоявшегося в Министерстве здравоохранения Иване Чзаидзе.
По его словам, в настоящее время с госпитализацией педиатрических пациентов проблем нет.
«Также не стоит проблема госпитализации тяжелых пациентов, в департаментах (отделениях) критической медицины достаточно коек для принятия пациентов, также в масштабах страны достаточно аппаратов искусственного дыхания, как в Тбилиси, так и Батуми, где имеются детские больницы с серьезными отделениями критической медицины. Сегодняшняя ситуация намного лучше, менее тяжелая, чем была 10-15 дней назад», - отметил Иване Чхаидзе.
Согласно статистическим данным, в Грузии на каждые десять инфицированных приходится один ребенок. Соответственно, если у нас в стране ежедневно фиксируется 3000 инфицированных, то 300 из них - дети.
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