

DJ из Берлина подвергся нападению и физическому насилию в Батуми

30.07.2021 21:35





DJ из Берлина со сценическим именем Phase Phatale, в Батуми, который должен был играть в клубе «Sphere», подвергся нападению и физическому насилию – информацию о случившемся распространил сам техно-артист и его местные друзья. Министерство внутренних дел проясняет ситуацию и на данный момент не комментирует.



По словам музыканта, один из нападавших был сотрудником службы охраны клуба, где он должен был играть. Сам клуб на случившееся пока никак не отреагировал.



Согласно рассказу грузинского друга Phase Phatale, спор начался с того, что во время работы в баре один из нападавших заказал напиток, за который не заплатил. Бармен не дал ему напитка и попросил покинуть территорию, в результате чего клиент оскорбил его словесно. О случившемся он предупредил охрану, однако ни охранники, ни организаторы запланированного в клубе мероприятия не вывели насильника с территории. Именно этот человек вместе с двумя другими людьми напал на бармена и музыканта после того, как они покинули помещение клуба.



По информации Радио Свобода, Phase Phatale обращается в полицию с просьбой начать расследование инцидента.





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