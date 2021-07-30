

Гамкрелидзе: 60-70% школьных учителей, мандатных и вспомогательного персонала должны быть вакцинированы

30.07.2021 21:43





«Нашим девизом является - «Безопасные школы, безопасные университеты». Это означает, что 60-70% школьных учителей, мандатных, вспомогательного персонала, которые находятся в школах, должны быть вакцинированы», - об этом на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, помимо школ вакцинацию нужно провести и в университетах, где должны быть вакцинированы 60-70% студентов и преподавателей.



«Может быть в отношении этого провести определенный марафон, к которому присоединимся и мы, центр по контролю за заболеваниями. У нас вакцинировано до 64%. Я никого не обязываю, у меня нет на это права, я только предлагаю», - отметил Гамкрелидзе.



По его словам, если в августе в Грузии будет проведено миллион вакцинаций, то с 15 сентября как обычно можно будет возобновить в безопасных школах учебный процесс.

Он также говорил и об инициативе Тбилисского государственного медицинского университета, согласно которой вакцинация должна стать обязательной и для их студентов.



«Государственный медицинский университет – это моя альма-матер, и я рад, что они выступили с этой инициативой. Они показали пример другим университетам, что должна быть проведена вакцинация. Те, кто там учатся – это мои будущие коллеги. В первую очередь нам надо осознать, что нужно вакцинироваться. Я знаю, что там в связи с этим было много противоречий и их призыв является очень ценным», - заявил Амиран Гамкрелидзе.





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