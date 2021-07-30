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Еще двум задержанным определено заключение за насилие в отношении фотографа «ТВ Формула»


30.07.2021   21:57


Тбилисский городской суд приговорил Гено Мегрелишвили и Георгия Хечуашвили, обвиняемых в преследовании и насилии в отношении журналиста Вахо Карели во время исполнения им профессиональной деятельности, к заключению под стражу.

Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Следующий судебный процесс назначен на 2 сентября в 14:00.

По информации МВД, 5 июля во время акции против "Тбилиси Прайда" обвиняемые с сообщниками напали на фотографа "ТВ Формула", воспрепятствовали его профессиональной деятельности, а также нанесли физическое и словесное оскорбления.

Вахо Карели пролежал в больнице несколько дней. Обследование показало, что у журналиста была закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

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