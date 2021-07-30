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ВОЗ: В Грузии не зарегистрировано смертей среди привившихся двумя дозами вакцины против COVID-19
30.07.2021 23:01
«Вакцинация снижает риск инфицирования, тяжелых осложнений заболевания и летального исхода, что подтверждают результаты исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения в Грузии», — заявили в Национальном центре по контролю заболеваний.
По результатам исследования Центр отмечает, что доля инфицированных среди полностью вакцинированных лиц по стране составляет всего 0,19%.
«У вакцинированных людей болезнь протекала в основном бессимптомно или с легкими симптомами. Только 4% вакцинированных пациентов потребовалась госпитализация.
Не наблюдалось летального исхода и среди привитых двумя дозами», — заявили в Национальном центре по контролю заболеваний.
Желающим пройти вакцинацию следует посетить сайт booking.moh.gov.ge или позвонить на номер 15 22 или 144-3.
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