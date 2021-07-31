

В Грузии выявлено 3 196 новых случаев коронавируса

31.07.2021 11:13





В Грузии за минувшие сутки выявлено 3196 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 147 пациентов, умерли 27 инфицированных. Информация об этом сегодня обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За 24 часа в стране проведено 41 965 тестов на коронавирус, в том числе 24 659 экспресс-тестов на антигены и 17 306 ПЦР-тестов.



Из 3196 новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние 24 часа: 1487 случаев выявлено в Тбилиси, в Аджарии — 517, в Имерети — 315, в Квемо Картли — 153, в Шида Картли — 148, в Гурии — 78, в Самегрело — Земо Сванети — 157, в Кахети — 202, в Мцхета-Мтианети-58, в Самцхе-Джавахети — 62, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 19.



Количество активных случаев инфицирования в стране на текущее время составляет 31 295 человек, из них состояние здоровья 1 109 пациентов оценивается как тяжелое, на искусственном дыхании находится 226 человек.



Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 7,62%, за последние 14 дней — 6,78%, за последние семь дней — 7,35%.



Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 419 534 случая заражения коронавирусом, из которых 382 393 человека выздоровели, умерли — 5 820.



Всего вакцинировано 481 591 человек, за сутки привились — 16 618.



В карантине находятся 54 человека, в больницах — 5 651, в клинических гостинцах — 189 человек, в самоизоляции - 21 293.



Вчера, 30 июля, в Грузии было выявлено 2 712 новых случаев коронавируса, 1 561 пациент выздоровел, 25 умерли.





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