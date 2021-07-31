

В Тбилиси пропала туристка

31.07.2021 13:06





МВД Грузии начало расследование по делу о пропавшей в Тбилиси туристке по статье 143 Уголовного кодекса, которая предусматривает незаконное лишение свободы.



Информацией о пропавшей туристке в социальной сети Facebook поделился ее друг. По его словам, в последний раз он разговаривал по телефону с Шанаи Брук прошлой ночью, когда девушка находилась в районе Мтацминда. По его словам, во время разговора на туристку внезапно напали, и она звала на помощь.



К поискам туристки привлечены до 100 спасателей МЧС.





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