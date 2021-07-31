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В Тбилиси пропала туристка
31.07.2021 13:06
МВД Грузии начало расследование по делу о пропавшей в Тбилиси туристке по статье 143 Уголовного кодекса, которая предусматривает незаконное лишение свободы.
Информацией о пропавшей туристке в социальной сети Facebook поделился ее друг. По его словам, в последний раз он разговаривал по телефону с Шанаи Брук прошлой ночью, когда девушка находилась в районе Мтацминда. По его словам, во время разговора на туристку внезапно напали, и она звала на помощь.
К поискам туристки привлечены до 100 спасателей МЧС.
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