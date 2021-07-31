

Что делать, если выявлена аллергия на вакцину?

31.07.2021 13:08





В случае выявления серьезной аллергической реакции после получения первой дозы вакцины против коронавируса гражданам Грузии предложат сделать вторую дозу другим препаратом. Об этом заявил профессор, руководитель национальной группы иммунизации Иване Чхаидзе.



По его словам, после того, как группа иммунизации, которая оценивает побочные реакции изучит конкретный случай, граждане, у которых будет выявлена серьезная аллергическая реакция, смогут сделать вторую дозу другой вакциной.



«Это решение приняла группа технических советников иммунизации, совет иммунизации его поддержал», — заявил Чхаидзе.



Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбего заявил, что случаи сильной аллергической реакции после вакцинации в Грузии были зафиксированы только в случае 2-3 человек.



По его словам, под сильной аллергической реакции подразумевается системная реакция – анафилактический шок. «Другие случаи не рассматриваются», отметил Кулумбегов.



Что касается такого осложнения, как тромбоэмболия, то ее в Грузии зафиксировано не было.



«Альтернативой всегда является вакцина другой группы. Например, если есть реакция на Pfizer, можем предложить второй укол инактивированной китайской вакциной или вакциной AstraZeneca.



Если есть реакция на инактивированную вакцину, можем свободно предложить Pfizer или AstraZeneca», — пояснил Кулумбегов.



Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.



В Грузии, по последним данным, вакцинировались 464 875 человек, из них две полные дозы получили 153 128 граждан.



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