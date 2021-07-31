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Грузия завоевала пятую медаль на Олимпиаде в Токио


31.07.2021   17:54


Тяжелоатлет Антон Плесной, участвующий в Олимпийских играх в Токио под грузинским флагом, завоевал бронзовую медаль. Штангист, выступающий в весовой категории до 96 кг, подняв 387 кг – 177 кг в рывке и 210 в толчке. При этом, стоит отметить, что в ходе соревнований спортсмен получил травму колена.

Ранее Антон Плесной принес Грузии «золото» Чемпионата Европы и «бронзу» Чемпионата мира.

Это уже пятая медаль, завоеванная грузинской сборной на Олимпиаде-2021. Четыре предыдущие достались дзюдоистам. Золото сборной принес Лаша Бекаури, а серебряные медали – Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили и Гурам Тушишвили.

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