

Грузия завоевала пятую медаль на Олимпиаде в Токио

31.07.2021 17:54





Тяжелоатлет Антон Плесной, участвующий в Олимпийских играх в Токио под грузинским флагом, завоевал бронзовую медаль. Штангист, выступающий в весовой категории до 96 кг, подняв 387 кг – 177 кг в рывке и 210 в толчке. При этом, стоит отметить, что в ходе соревнований спортсмен получил травму колена.



Ранее Антон Плесной принес Грузии «золото» Чемпионата Европы и «бронзу» Чемпионата мира.



Это уже пятая медаль, завоеванная грузинской сборной на Олимпиаде-2021. Четыре предыдущие достались дзюдоистам. Золото сборной принес Лаша Бекаури, а серебряные медали – Важа Маргвелашвили, Лаша Шавдатуашвили и Гурам Тушишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





