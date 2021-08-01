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В Грузии выявлено 2654 новых случая коронавируса
01.08.2021 11:32
За прошедшие сутки в Грузии выявлено 2654 новых случая коронавируса, выздоровели 1319 человек, от коронавируса умерли 33 пациента. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа в стране проведено 31 806 тестов на коронавирус, в том числе 17 708 с экспресс-тестов на антигены и 14 098 ПЦР-тестов.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 8,34%, за последние 14 дней — 6,95%, за последние семь дней — 7,57%.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 422 188 случаев заражения коронавирусом, из которых 384 712 инфицированных выздоровели и 5 853 человека скончались.
Всего вакцинировано — 495 381 человек, за сутки привились — 13 792. В больницах находятся 5 881 человек, в клинических гостиницах — 2 038.
Вчера, 31 июля, в Грузии было выявлено 3196 новых случаев коронавируса, 1147 пациентов выздоровели, 27 умерли.
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