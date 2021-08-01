

Следствие по делу о смерти гражданки Австралии ведется по статье об умышленном убийстве

01.08.2021 11:40





Следствие по делу о смерти гражданки Австралии ведётся по статье 108 Уголовного кодекса Грузии об умышленном убийстве, сообщает МВД Грузии.



«Правоохранители активно проводят оперативно-розыскные и следственные действия по установлению личности и задержанию виновного», — сказали в МВД.



Вчера на территории, прилегающей к тбилисскому парку на горе Мтацминда, было обнаружено тело гражданки Австралии.



Согласно имеющейся информации, тело Шанае Брук было обнаружено с помощью поисковых собак. На теле отмечаются повреждения в области головы. По предварительным данным, она была избита и ограблена.



Шанае Брук была преподавателем английского языка. Она более двух лет проживала в Тбилиси по улице Гогебашвили. Вчера она вышла погулять из дома, в 19:00 у нее был запланировал ужин с другом.



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