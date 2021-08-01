|
|
|
Следствие по делу о смерти гражданки Австралии ведется по статье об умышленном убийстве
01.08.2021 11:40
Следствие по делу о смерти гражданки Австралии ведётся по статье 108 Уголовного кодекса Грузии об умышленном убийстве, сообщает МВД Грузии.
«Правоохранители активно проводят оперативно-розыскные и следственные действия по установлению личности и задержанию виновного», — сказали в МВД.
Вчера на территории, прилегающей к тбилисскому парку на горе Мтацминда, было обнаружено тело гражданки Австралии.
Согласно имеющейся информации, тело Шанае Брук было обнаружено с помощью поисковых собак. На теле отмечаются повреждения в области головы. По предварительным данным, она была избита и ограблена.
Шанае Брук была преподавателем английского языка. Она более двух лет проживала в Тбилиси по улице Гогебашвили. Вчера она вышла погулять из дома, в 19:00 у нее был запланировал ужин с другом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна