|
|
|
Двух грузинских дзюдоистов лишили аккредитации на Олимпиаде в Токио
01.08.2021 12:15
Два грузинских дзюдоиста, участвующие в Олимпийских играх в Токио, были лишены аккредитации на Играх.
Как сообщил спикер Олимпийских игр в Токио Масанори Такая, дисциплинарные меры против спортсменов были приняты из-за нарушения ими антикоронавирусных ограничений. В частности, они самовольно покинули Олимпийскую деревню и погуляли по городу.
Напоминаем, что на нынешней Олимпиаде сборная Грузии по дзюдо завоевала 4 медали (1 золото, 3 серебра), что является лучшим результатом в истории нашей страны. Всего на счету олимпийской сборной Грузии 5 медалей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна