

Двух грузинских дзюдоистов лишили аккредитации на Олимпиаде в Токио

01.08.2021 12:15





Два грузинских дзюдоиста, участвующие в Олимпийских играх в Токио, были лишены аккредитации на Играх.



Как сообщил спикер Олимпийских игр в Токио Масанори Такая, дисциплинарные меры против спортсменов были приняты из-за нарушения ими антикоронавирусных ограничений. В частности, они самовольно покинули Олимпийскую деревню и погуляли по городу.



Напоминаем, что на нынешней Олимпиаде сборная Грузии по дзюдо завоевала 4 медали (1 золото, 3 серебра), что является лучшим результатом в истории нашей страны. Всего на счету олимпийской сборной Грузии 5 медалей.





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