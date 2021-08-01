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Двух грузинских дзюдоистов лишили аккредитации на Олимпиаде в Токио


01.08.2021   12:15


Два грузинских дзюдоиста, участвующие в Олимпийских играх в Токио, были лишены аккредитации на Играх.

Как сообщил спикер Олимпийских игр в Токио Масанори Такая, дисциплинарные меры против спортсменов были приняты из-за нарушения ими антикоронавирусных ограничений. В частности, они самовольно покинули Олимпийскую деревню и погуляли по городу.

Напоминаем, что на нынешней Олимпиаде сборная Грузии по дзюдо завоевала 4 медали (1 золото, 3 серебра), что является лучшим результатом в истории нашей страны. Всего на счету олимпийской сборной Грузии 5 медалей.

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