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В Грузии полностью вакцинированы 161 069 человек


01.08.2021   18:37


В Грузии полностью вакцинированы 161 069 человек. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.

Согласно их же сообщению, по данным на 1 августа, в общей сложности проведена 485 381 прививка.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. В стране прививки делаются вакцинами: Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovak.

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