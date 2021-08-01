

Протоиерей Теодор: Одной церковной молитвы без лекарств недостаточно

01.08.2021 22:23





Представители Центра общественного здоровья встретились с представителями духовенства. Темой встречи была коронавирусная инфекция.



В рамках встречи священнослужители получили подробную информацию о вакцинации, а часть из них привилась на месте.



«При принятии этого решения самым важным для меня было решение Патриархии, Синода, в котором уточнено, что эти вакцины не рассматриваются в качестве духовного вопроса, они направлены на здоровье человека.



Многие священнослужители говорили, что, если кто-то думает, что достаточно одной только церковной молитвы и не нужны лекарства от врача, он сильно ошибается. Вместе с тем, ошибается и тот, кто принимает только лекарства, прописанные врачом, а духовное лекарство в качестве молитвы – нет.



Они оба от Бога. Одно лечит душу, а второе – плоть», - заявил Протоиерей Теодор.



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