|
|
|
В Тбилиси французские журналистки подверглись сексуальному притеснению - СМИ
02.08.2021 10:35
В Тбилиси на улице Марджанишвили французские журналистки подверглись сексуальному притеснению. Об этом сообщают грузинские СМИ.
По информации «ТВ Пирвели», к европейским журналисткам и фотографу пристали двое местных мужчин и начали их преследование.
Предполагаемые жертвы полового притеснения заявили, что сбежали от преследователей на такси.
По словам женщин, в полицию они не обращались.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна