

В Тбилиси французские журналистки подверглись сексуальному притеснению - СМИ

02.08.2021 10:35





В Тбилиси на улице Марджанишвили французские журналистки подверглись сексуальному притеснению. Об этом сообщают грузинские СМИ.



По информации «ТВ Пирвели», к европейским журналисткам и фотографу пристали двое местных мужчин и начали их преследование.



Предполагаемые жертвы полового притеснения заявили, что сбежали от преследователей на такси.



По словам женщин, в полицию они не обращались.



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