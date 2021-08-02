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В Тбилиси французские журналистки подверглись сексуальному притеснению - СМИ


02.08.2021   10:35


В Тбилиси на улице Марджанишвили французские журналистки подверглись сексуальному притеснению. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По информации «ТВ Пирвели», к европейским журналисткам и фотографу пристали двое местных мужчин и начали их преследование.

Предполагаемые жертвы полового притеснения заявили, что сбежали от преследователей на такси.

По словам женщин, в полицию они не обращались.

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