

Лаша Бекарури: Победу на Олимпиаде я посвятил своему народу, я очень счастлив

02.08.2021 10:55





Эту победу я посвятил своему народу, и я очень счастлив, что стал причиной для радости стольких людей, - об этом олимпийский чемпион Лаша Бекаури заявил в Тбилисском международном аэропорту.



Лаша Бекаури поблагодарил болельщиков.



«У меня не хватает слов. Я в шоке. Люблю всех», - заявил Бекаури.



Сборная дзюдоистов вернулась в Грузию накануне. Болельщики встретили спортсменов в аэропорту овациями. В аэропорту был и мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Напомним, что на Олимпиаде в Токио грузинские дзюдоисты завоевали три серебряные и одну золотую медаль.



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