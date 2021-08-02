|
|
|
Лаша Бекарури: Победу на Олимпиаде я посвятил своему народу, я очень счастлив
02.08.2021 10:55
Эту победу я посвятил своему народу, и я очень счастлив, что стал причиной для радости стольких людей, - об этом олимпийский чемпион Лаша Бекаури заявил в Тбилисском международном аэропорту.
Лаша Бекаури поблагодарил болельщиков.
«У меня не хватает слов. Я в шоке. Люблю всех», - заявил Бекаури.
Сборная дзюдоистов вернулась в Грузию накануне. Болельщики встретили спортсменов в аэропорту овациями. В аэропорту был и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Напомним, что на Олимпиаде в Токио грузинские дзюдоисты завоевали три серебряные и одну золотую медаль.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна