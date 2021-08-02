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Лаша Бекарури: Победу на Олимпиаде я посвятил своему народу, я очень счастлив


02.08.2021   10:55


Эту победу я посвятил своему народу, и я очень счастлив, что стал причиной для радости стольких людей, - об этом олимпийский чемпион Лаша Бекаури заявил в Тбилисском международном аэропорту.

Лаша Бекаури поблагодарил болельщиков.

«У меня не хватает слов. Я в шоке. Люблю всех», - заявил Бекаури.

Сборная дзюдоистов вернулась в Грузию накануне. Болельщики встретили спортсменов в аэропорту овациями. В аэропорту был и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио грузинские дзюдоисты завоевали три серебряные и одну золотую медаль.

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